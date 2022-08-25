На руководителя нужно сдать СЗВ-СТАЖ, даже если с ним нет трудового договора

Компания посчитала, что если нет трудового договора с руководителем — единственным учредителем, то на него не нужно сдавать СЗВ-СТАЖ.

И получила штраф от ПФР.

Первая инстанция и апелляция согласились с компанией.

Но суд в Постановление АС Центрального округа от 02.08.2022 по делу N А64-7659/2021 сказал, что трудовые отношения между руководителем и организацией возникают по решению единственного учредителя.

Так как трудовые отношения уже есть и без договора, то СЗВ-СТАЖ на руководителя нужно сдавать.

С 19 августа изменятся шесть форм отчетности ПФР, а с 1 января 2023 года будут новые формы СТД-Р и СТД-СФР .