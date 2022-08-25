Компания не вправе учесть в расходах траты по договору на обучение, который сотрудник заключил от своего имени

Чиновники Минфина в письме от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80270 подчеркнули, что договор образовательных услуг обязательно нужно заключать от имени работодателя, а не работника. Тогда компании удастся учесть спорные расходы.

Расходы компании на обучение своих работников относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК).

Однако если работник заключил договор на обучение от своего имени, а компания компенсировала ему расходы, это не расходы на обучение из подпункта 23 пункта 1 статьи 264 НК.

При этом чиновники не утверждают, что подобные затраты в принципе нельзя учесть. Возможно, компенсацию получится учесть в качестве расходов на оплату труда.

Но в этом случае придется заплатить еще и страховые взносы.

Главное, чтобы не получилось так, что работника отправили учиться, а он прогулял почти все занятия, включая экзамен.