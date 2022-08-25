Расходы по налогу на прибыль

Компания не вправе учесть в расходах траты по договору на обучение, который сотрудник заключил от своего имени

Минфин разъяснил, что компании стоит заключать договоры на обучение сотрудников от своего имени. Иначе на компенсацию стоимости обучения не получится уменьшить прибыль.

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Чиновники Минфина в письме от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80270 подчеркнули, что договор образовательных услуг обязательно нужно заключать от имени работодателя, а не работника. Тогда компании удастся учесть спорные расходы.

Расходы компании на обучение своих работников относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК).

Однако если работник заключил договор на обучение от своего имени, а компания компенсировала ему расходы, это не расходы на обучение из подпункта 23 пункта 1 статьи 264 НК.

При этом чиновники не утверждают, что подобные затраты в принципе нельзя учесть. Возможно, компенсацию получится учесть в качестве расходов на оплату труда.

Но в этом случае придется заплатить еще и страховые взносы.

Главное, чтобы не получилось так, что работника отправили учиться, а он прогулял почти все занятия, включая экзамен.

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Расходы по налогу на прибыль

Компания не вправе учесть в расходах траты по договору на обучение, который сотрудник заключил от своего имени

Минфин разъяснил, что компании стоит заключать договоры на обучение сотрудников от своего имени. Иначе на компенсацию стоимости обучения не получится уменьшить прибыль.

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