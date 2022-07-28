Трудовые отношения

Работника уволили, потому что он не явился на обучение из-за поздно перечисленных командировочных

Из 5-и дней обучения в командировке сотрудник был только на 1 занятии и не пришел на экзамен. Его уволили за прогул. Суд сказал, что работодатель прав.

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Свое отсутствие на обучении работник объяснил тем, что командировочные ему были перечислены не до направления в командировку, а на второй день после начала процесса обучения.

После их получения работник пошел на обучение.

За отсутствие на рабочем месте сотрудник был уволен.

Суд разобрался, что сотрудник действительно был только на одном занятии из пяти и не был на экзамене.

Сотрудник не посещал занятия, а значит, отсутствовал на рабочем месте. Причин не посещать учебу не было, поэтому увольнение за прогул правомерно.

Такое решение суда содержит Определение 5-го КСОЮ от 31.05.2022 N 88-5074/2022.

Работники врут о настоящих причинах прогула и не выходят на работу, потому что  им не нравится рабочее место.

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