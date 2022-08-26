Дожаловались. ЦБ начал проверки страховщиков

В этот раз жалобы связаны с ОСАГО и с договорами страхования жизни.

В свое оправдание страховщики ответили, что уже запустили перестраховочный пул для увеличения доступности ОСАГО. А при заключении договоров страхования потребителям дают полную информацию.

С апреля этого года проверки страховщиков вообще были приоставлены.

Об этом сообщил Коммерсант.

Люди жалуются не только на страховщиков, которые отказываются возвращать им деньги за досрочное погашение кредита. Еще жалуются на банки и брокеров.