Трудовые отношения

При приеме на работу сотрудника, который потерял трудовую книжку, ее должен выдать новый работодатель

Человек потерял трудовую книжку. Заявление на электронную книжку не писал. Не берут на работу. Требуют принести новую книжку или восстановить прежнюю. Как быть - советуют наши подписчики.

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Восстановить трудовую книжку не получится, это был 2018 год. Той компании уже нет. Какие есть варианты, чтобы его приняли на работу? — спрашивает читательница «Красного уголка бухгалтера».

Большинство подписчиков были единодушны: если нет трудовой книжки, то из-за этого не брать на работу не имеют права. Пусть сами новую книжку выпишут.

Из переписки выясняется, что будущий работодатель отказывается выдавать новую книжку. Вероятно потому, что это госучреждение и у него просто нет финансирования на эти цели. И поэтому он «футболит» человека к предыдущему работодателю.

Подписчики активно делятся знаниями трудового законодательства и дают советы:

— если работник не перешел на ЭТК, и при этом потерял бумажный экземпляр книжки, то работодатель обязан оформить ему новую бумажную трудовую книжку. В этом случае Роструд рекомендует лицу, поступающему на работу, указать в заявлении об оформлении трудовой книжки факт отсутствия сведений о трудовой деятельности. И только после того, как работнику будет оформлена новая бумажная трудовая книжка, он вправе подать работодателю заявление о ведении ее в электронном виде.

— ну как раз таки по закону... Лицо, утратившее трудовую книжку, обязано немедленно заявить об этом работодателю по месту работы, где была внесена последняя запись в трудовую книжку. Работодатель выдает работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления.

— сразу написать заявление на ведение трудовой в электронном виде, соответственно трудовая при приеме уже не нужна и восстанавливать ничего не нужно. Осенью так приняла больше 10-ти сотрудников.

И даже делились скриншотами из Трудового кодекса.

Обсуждение закончилось выводом о том, что потенциальнгый работодатель нарушает закон. Если у человека потерял трудовую книжку, то работодатель обязан оформить новую и в ней сделать запись о приеме на работу.

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Трудовые отношения

При приеме на работу сотрудника, который потерял трудовую книжку, ее должен выдать новый работодатель

Человек потерял трудовую книжку. Заявление на электронную книжку не писал. Не берут на работу. Требуют принести новую книжку или восстановить прежнюю. Как быть - советуют наши подписчики.

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