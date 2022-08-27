Штраф Гострудинспекции удалось взыскать с подрядчика, который оказывал услуги по охране труда

Списки людей, которым положена бесплатная спецодежда, составлял подрядчик, который оказывал ЖКО услуги по охране труда. Мастера в списке не было.

Подрядчик в суде доказывал, что представители ЖКО сами настаивали, что мастеру спецодежда не нужна. И требовали не включать его в список.

Однако АС Уральского округа в постановлении от 09.08.2022 № Ф09-5362/22 отметил, что подрядчик был обязан был включить профессию «мастер» в списки для выдачи средств индивидуальной самозащиты, но не сделал этого.

А ЖКО в этом вопросе полагался на профессиональное мнение специализированной организации, которая оказывала услуги по охране труда.

Кстати, обратите вниvание, что появились новые нормы охраны труда. И, если они затрагивают деятельность компании, работников придется срочно обучать.