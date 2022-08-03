Работодателей обязали проанализировать новые нормы по охране труда и принять решение, проводить ли внеочередное обучение

1 сентября вступает в силу новый порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464).
Порядок, который действует сейчас, обязывает работодателей проводить внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников, когда вступают в силу новые нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.
Чиновники Минтруда в письме от 27.07.2022 № 15-2/ООГ-1744 высказалли мнение, что работодатели должны самостоятельно принять решение, проводить ли внеочередное обучение.
Для этого необходимо выяснить, касаются ли новые нормы трудовых обязанностей сотрудников компании. Если касаются, то обучение необходимо. В противном случае можно обойтись без него.
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