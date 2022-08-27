Купить наличные доллары и евро станет проще. ЦБ смягчил правила

Теперь банки вправе продавать физлицам наличные доллары и евро, которые они получили после 9 апреля из любых источников. Ранее можно был продавать только валюту, которую купили у физлиц.

Новые правила действуют с 22 августа по 9 сентября. С письмом ЦБ ознакомились Frank Media.

Но остается запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли».

Смягчение правил коснулось, например, случаев, когда банк получил в кассу деньги от сделок с банками-нерезидентами. Или когда наличные получили «по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», пояснил представитель ЦБ.