Валюта

Купить наличные доллары и евро станет проще. ЦБ смягчил правила

ЦБ хочет стимулировать банки к продаже наличных долларов и евро физическим лицам. Для этого регулятор постепенно отменяет запреты, которые ввел от 9 марта.

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Теперь банки вправе продавать физлицам наличные доллары и евро, которые они получили после 9 апреля из любых источников. Ранее можно был продавать только валюту, которую купили у физлиц.

Новые правила действуют с 22 августа по 9 сентября. С письмом ЦБ ознакомились Frank Media.

Но остается запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли».

Смягчение правил коснулось, например, случаев, когда банк получил в кассу деньги от сделок с банками-нерезидентами. Или когда наличные получили «по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», пояснил представитель ЦБ.

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