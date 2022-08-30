Не пытайтесь покинуть Финляндию с евро в кармане. Отберут!

Решение объясняют санкциями Евросоюза, которые запрещают, в том числе, ввозить в Россию банкноты в валюте страны, входящей в ЕС.

Житель Санкт-Петербурга рассказал, что при прохождении таможни рубли и доллары не забирают. А евро предложили оставить на хранение на границе.

Ввозить евро для личного использования в Россию могут только граждане ЕС. Частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию, это не касается, сообщил РБК со ссылкой на ответ департамента таможенного контроля Финляндии.

Тем временем люди избавляются от наличной иностранной валюты, а ЦБ смягчил правила покупки валюты