ЦБ проверит брокеров на запрет «неквалам» покупать иностранные бумаги

Еще в июле этого года Центробанк заявил о том, что он против продажи иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам.

Брокеры должны были внести изменения в свои приложения и торговые системы, которые запрещают «неквалам» покупать и продавать новые иностранные бумаги.

Регулятор посчитал, что времени для таких изменений у брокеров было достаточно и сейчас намерен проверить, как выполняются его рекомендации.

Сегодня рекомендациям ЦБ последовала только инвесткомпания ITI Capital. Финам не планирует вводить такие ограничения.

О намерениях других брокеров не известно, сообщил Frankrg.

Брокеры предупредили ЦБ, что запрет «неквалам» покупать иностранные акции приведет к оттоку инвесторов. На сегодня и так 65% инвестсчетов физлиц пустые, потому что люди сами не могут разобраться в торгах.