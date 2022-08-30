Мошенники создают «липовые» сайты уходящих брендовых компаний. Но купить на них ничего не получится

Для обмана мошенники используют схемы с фальшивыми виртуальными картами оплаты в App Store и PlayStation Store или покупкой доступа к разным сервисам Spotify Premium, Pornhub, а также товаров, например IKEA.

По оценке экспертов от такого мошенничества пользователи по всему миру уже потеряли почти 80 млн. долларов.

Но оценить объем потерянных денег сложно, сказала руководитель групп аналитики, аудита и техподдержки ИБ «Крок» Анастасия Федорова, так как люди молчат о том, что нарвались на мошенников или не знают куда обратиться.

Минцифры планирует ввести систему фишинговых сайтов и блокировать такие сайты в досудебном порядке с помощью Генпрокуратуры. На портале госуслуг появится связь с пострадавшими от мошенников.

Об этом сообщил РБК.

А еще мошенники придумали новую схему с пирамидой онлайн-покупок и создают клоны онлайн-аптек.