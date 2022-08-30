Искусственный интеллект борется с неплательщиками налогов и пополняет бюджет Франции

Эксперимент проводился с прошлого года в 9 из 100 департаментах.

Сделанные аэрофотоснимки бассейнов ИИ сравнивал с их кадастровыми данными и налоговыми декларациями. Если были несовпадения, то информация передавалась в налоговую.

Эксперимент хотят провести по всей стране и к 2023 году французские налоговики планируют собрать около 40 млн евро.

Франция — лидер по частным бассейнам в Европе и по местному закону их владельцы должны платить особый сбор. Но делают это не все и раньше налоговики Франции не знали как бороться с такими неплательщиками.

В будущем планируют использовать ИИ для поиска других незарегистрированных и незадекларированных построек, таких как парковки, теннисные корты, сообщил Коммерсант.

А тем временем российские власти планируют блокировать имущество бизнеса при проверках, а налоговики рассказывают гадости контрагентам компании.