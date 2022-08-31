Налог на прибыль

Для расчета компенсации дистанционным сотрудникам нужны их квитанции за свет и интернет

Дистанционщикам надо выплачивать компенсацию за оборудование, электричество, интернет. Она не облагается НДФЛ и взносами и ее можно учитывать для налога на прибыль. Но должны быть подтверждающие документы. Какие – пояснили в ФНС.

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Порядок расчета и выплаты такой компенсации должен быть прописан в коллективном договоре, локальном нормативном акте работодателя.

Минфин неоднократно заявлял, что расходы должны быть подтверждены документально (например, письмо от 11.01.2022 № 03-04-06/263).

ФНС утверждает, что для учета компенсации для налога на прибыль у организации должны быть копии документов, подтверждающих расходы, понесенные работником в служебных целях: на оплату электроэнергии, услуг связи, интернета и др.

Такими документами могут быть оплаченные счета за электроэнергию, интернет и т.д.

Кстати, с 2023 года хотят установить норматив такой компенсации — 35 рублей в день.

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Налог на прибыль

Для расчета компенсации дистанционным сотрудникам нужны их квитанции за свет и интернет

Дистанционщикам надо выплачивать компенсацию за оборудование, электричество, интернет. Она не облагается НДФЛ и взносами и ее можно учитывать для налога на прибыль. Но должны быть подтверждающие документы. Какие – пояснили в ФНС.

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