Для расчета компенсации дистанционным сотрудникам нужны их квитанции за свет и интернет

Порядок расчета и выплаты такой компенсации должен быть прописан в коллективном договоре, локальном нормативном акте работодателя.
Минфин неоднократно заявлял, что расходы должны быть подтверждены документально (например, письмо от 11.01.2022 № 03-04-06/263).
ФНС утверждает, что для учета компенсации для налога на прибыль у организации должны быть копии документов, подтверждающих расходы, понесенные работником в служебных целях: на оплату электроэнергии, услуг связи, интернета и др.
Такими документами могут быть оплаченные счета за электроэнергию, интернет и т.д.
Кстати, с 2023 года хотят установить норматив такой компенсации — 35 рублей в день.