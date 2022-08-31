Если деятельность не велась, СЗВ-М все равно нужно сдать

Компания не сдала СЗВ-М, так как посчитала, что раз деятельности не было, то и сдавать отчетность по персучету не нужно.

ПФР оштрафовала организацию.

Суд в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 15.08.2022 по делу N А03-11799/2021 сказал, что по Закону о персучете страхователя не освобождают от обязанности сдать СЗВ-М, независимо от того, велась ли деятельность или нет. И оставил штраф.

На руководителя нужно сдать СЗВ-СТАЖ, даже если с ним нет трудового договора и с 1 января 2023 года будут новые формы СТД-Р и СТД-СФР.