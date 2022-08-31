Отчетность в ПФР

Если деятельность не велась, СЗВ-М все равно нужно сдать

Страхователь не освобождается от сдачи СЗВ-М за периоды, в которых он не вел деятельность, сказал суд.

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Компания не сдала СЗВ-М, так как посчитала, что раз деятельности не было, то и сдавать отчетность по персучету не нужно.

ПФР оштрафовала организацию.

Суд в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 15.08.2022 по делу N А03-11799/2021 сказал, что по Закону о персучете страхователя не освобождают от обязанности сдать СЗВ-М, независимо от того, велась ли деятельность или нет. И оставил штраф.

На руководителя нужно сдать СЗВ-СТАЖ, даже если с ним нет трудового договора  и с 1 января 2023 года будут новые формы СТД-Р и СТД-СФР.

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