Налоговые проверки

Налоговая не доказала, что почта доставила требование. Суд отменил штраф

ФНС оштрафовала предпринимателя за непредоставление документов по требованию, которое она отправила почтой. Суд отменил штраф, так как налоговики не доказали факт вручения требования и факт уклонения ИП от получения письма.

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После неудачной попытки вручения предпринимателю заказного письма из налоговой почта передала его на временное хранение.

О том, что налоговая его оштрафовала ИП узнал из акта проверки, которое ему было вручено лично.

Первая инстанция поддержала налоговиков.

Суд АС Центрального округа Постановлением от 02.08.2022 № Ф10-2112/2022 по делу № А08-6559/2021 отменил штраф и указал, что заказное письмо предпринимателем не получено и доказательств того, что он уклонялся от получения требования нет.

Чужая налоговая не вправе требовать документы по контрагенту, а  документы можно изымать даже если они хранятся у сторонней компании

 

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