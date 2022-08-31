Налоговая не доказала, что почта доставила требование. Суд отменил штраф

После неудачной попытки вручения предпринимателю заказного письма из налоговой почта передала его на временное хранение.
О том, что налоговая его оштрафовала ИП узнал из акта проверки, которое ему было вручено лично.
Первая инстанция поддержала налоговиков.
Суд АС Центрального округа Постановлением от 02.08.2022 № Ф10-2112/2022 по делу № А08-6559/2021 отменил штраф и указал, что заказное письмо предпринимателем не получено и доказательств того, что он уклонялся от получения требования нет.
Чужая налоговая не вправе требовать документы по контрагенту, а документы можно изымать даже если они хранятся у сторонней компании