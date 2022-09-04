Суд решил, что сотрудничать с «техничками» было экономически целесообразно

Компанию обвиняли в том, что она закупала зоотовары у поставщиков, которые не занимались реальной деятельностью.

Товар был реальным. Но, по мнению инспекции, ООО покупало его напрямую у реальных поставщиков. Поэтому «технички» выкинули из цепочек.

Однако АC Москвы в решении от 17.08.2022 № А40-107955/22-140-2041 отменил доначисления из-за слабой доказательной базы.

Суд нашел экономическую целесообразность в сотрудничестве с сомнительными контрагентами. В частности:

товарный кредит,

отсутствие необходимости нанимать работников, которые специализируются на импорте,

наличие гарантийных обязательств на территории и условиях проверяемой компании.

При этом «общество не имело возможности удостовериться в добросовестности этих лиц как налогоплательщиков, поскольку любая информация о налоговой отчетности, согласно ст. 102 НК, является налоговой тайной».

Но налоговая тайна — это если вы просите у налоговиков раскрыть информацию про контрагентов. А если они сами рассказывают про них гадости — это норма.