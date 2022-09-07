🙏 Бизнес просит избавить гостиницы от раздельного учета по НДС и установить на все услуги ставку 0%

Президента Владимира Путина попросили облегчить гостиницам такую двойную жизнь.

Глава «Опоры России» Александр Калинин предложил обнулить гостиницам НДС на все услуги, включая СПА, фитнес и т.д., то есть расширить список услуг, по которым можно применять льготу.

«Если гостиницам дан такой бонус на 5 лет, зачем двойной учет?», — недоумевает Калинин.

Президент пояснил, что невозможно бесконечно расширять этот список. Так может дойти до того, что НДС отменят вообще по всем позициям, и не только в туризме, но и вообще в экономике в целом.

Тем не менее Путин дал добро на обсуждение этого вопроса.

Ранее ФНС уже заявила, что эта тема обсуждается и могут внести поправки в НК, расширив перечень льготных услуг для гостиниц.

Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570 пояснял, что если побочные услуги включены в цену номера, то НДС будет 0%.

Таблицу с периодами применения гостиницами льготной ставки НДС 0% смотрите здесь.

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