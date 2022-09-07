УСН

Могут разрешить УСН бизнесу с численность более 100 человек и стоимостью ОС свыше 150 млн руб.

Лимит УСН по численности и ОС могут увеличить. Владимир Путин поручит проработать такую идею.

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Вопрос обсуждали на заседании госсовета по развитию туризма.

Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что в турбизнесе, как правило, большая численность персонала. Из-за этого бизнес не может применять УСН, где предел – 100 человек.

Целесообразно сделать порог в 250 человек, чтобы бизнес не уходил в тень и не дробился.

Кроме того, есть еще такой ограничитель на применение спецрежима как стоимость основных средств – 150 млн рублей. Столько стоит новый подъемник, отметил Калинин. То есть фирма купила одну вещь, и все, прощай УСН.

Президент считает, что этот вопрос с лимитами надо проработать. При этом он напомнил: «Мы много раз к этому снаряду подходили на различных совещаниях».

Ранее президент уже давал поручение кабмину проработать вопрос по повышению лимита доходов для УСН и ПСН. Бизнес с нетерпением ждет такого решения, но пока – тишина.

 

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