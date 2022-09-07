Трудовое право

За сотрудниками, которые решили добровольно участвовать в спецоперации, надо будет сохранять рабочие места

В ТК могут прописать норму, по которой добровольным участникам специальной военной операции их работодатели будут давать длительный отпуск (какой конкретно, не уточняется, но полагаем, что без содержания).

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Таким образом, за этими сотрудниками-добровольцами будет сохраняться рабочее место.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе визита президента на Камчатку сотрудник МЧС пожаловался, что намерен записаться добровольцем, но при возвращении его прежнее рабочее место ему не гарантировано.

Путин обещал дать поручение кабмину проработать этот вопрос, исправить пробел в трудовом законодательстве, передает РИА Новости.

Ранее Роструд разъяснял, что если сотрудник неожиданно ушел в армию, никого не предупредив, увольнять его нельзя. Рабочее место за человеком сохраняется.

Кроме того, по разъяснениям Роструда, сотруднику, который отправляется на спецоперацию, можно дать отпуск авансом. А призывников надо увольнять.

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Трудовое право

За сотрудниками, которые решили добровольно участвовать в спецоперации, надо будет сохранять рабочие места

В ТК могут прописать норму, по которой добровольным участникам специальной военной операции их работодатели будут давать длительный отпуск (какой конкретно, не уточняется, но полагаем, что без содержания).

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