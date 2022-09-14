НДФЛ

🎰 Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам

Готовятся поправки в статью 214.7 НК по особенностям НДФЛ с доходов виде выигрышей от азартных игр и лотерей. Людей освободят от обязанности платить НДФЛ. Его будут удерживать организаторы.

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О законопроекте с такой нормой рассказал Минфин в письме от 25.08.2022 № 03-04-06/82915.

Сейчас физлица сами декларируют доход и платят НДФЛ за доходы до 15 тыс. рублей, которые выплачивают:

  • операторы лотерей;
  • распространители лотерей;
  • организаторы азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе.

После принятия поправок все эти организации будут сами удерживать НДФЛ независимо от суммы выигрыша.

Поправки, которые разработал Минфин, призваны упростить налогообложение физлиц.

Кстати, при расчете НДФЛ с выигрыша, уменьшить доход на стоимость лотереек нельзя. Это Минфин пояснял в письме № 03-04-05/18653 от 14.03.2022. Но у человека есть право на вычет в размере 4 тыс. рублей.

Как посчитать налог с мелкого выигрыша, мы рассказывали здесь.

При этом НДФЛ с суммы выигрыша можно уплатить с отсрочкой. Но только с разрешения налоговиков.

 

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