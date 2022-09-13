Декретный отпуск

👆 Мужчина не может получить пособие по беременности и родам

Работающая беременная женщина на основании больничного листка может оформить отпуск по беременности и родам и получить по нему пособие. У мужчины такого права нет. Факт очевидный, но не все об этом знают.

Версия для печати

Если женщина не работает, то это пособие ей никто не выплатит. При этом размер пособия для многих семей существенный (от 70 тыс. рублей). В ожидании малыша деньги лишними не будут. Поэтому некоторые задаются вопросом, может ли это пособие получить на своей работе супруг.

Увы, нет. Пособие платят только беременным женщинам. Мужчинам оно не положено в принципе.

Такое разъяснение дает Роструд.

В случае беременности и родов или усыновления ребенка в возрасте до 3 месяцев право на пособие имеют:

  • работающие женщины;
  • женщины, уволенные по ликвидации фирмы или «закрытию» ИП;
  • студентки-очницы;
  • женщины-военные.

Кстати, не работающая по трудовому договору женщина тоже может получить пособие, если она ведет бизнес в качестве ИП.

Если женщина — самозанятая, она может оформить статус ИП (не уходя с НПД), заплатить добровольные взносы в ФСС (около 5 тыс. руб.) и в следующем году при оформлении больничного по беременности получить из ФСС 70 тыс. рублей.

А совмещающим основную работу с самозанятостью можно получить от ФСС два декретных пособия.

О том, как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным, мы рассказывали здесь.

Учитывать аренду по ФСБУ 25/2018 в 1С — легко! С онлайн-курсом «Клерка» вы научитесь это делать за 16 часов

Аттестованный преподаватель по 1С Адиль Кудьяров на понятных примерах покажет, как учитывать аренду у арендатора и арендодателя. Разберетесь с дисконтированием, лизингом.

Чему научитесь на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»:

• работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
• избегать типичных ошибок в учете аренды;
• грамотно вести учет у арендатора и арендодателя.

По акции онлайн-курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу курса или заполните форму ниже — узнаете больше.

Повышение квалификации

ВЭД

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Лето 2022 года не похоже на предыдущие в вопросах законотворческой и бизнес-активности. Много изменений было внесено в валютное законодательство со стороны правительства, президента, ЦБ и прочих ведомств. Уследить за всеми сложно, поэтому расскажем вам коротко о самом главном вместе с экспертом Ак Барс Банка по ВЭД Натальей Шаламовой.

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Мероприятия

Разместить
Декретный отпуск

👆 Мужчина не может получить пособие по беременности и родам

Работающая беременная женщина на основании больничного листка может оформить отпуск по беременности и родам и получить по нему пособие. У мужчины такого права нет. Факт очевидный, но не все об этом знают.

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 13 сентября

  1. Специалист по МСФО в ЧП "BALANSPLUS
    Зарплата не указана, удаленная работа.
  2. от 40 000 до 60 000 Новосибирск, полная занятость
  3. от 100 000, Москва, полная занятость
  4. от 80 000 до 100 000. Воронеж, гибкий график начала рабочего дня

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

Налоговые проверки

Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката

Рабочий день может омрачить один звонок или повестка. Вас вызывают на ковер налоговики. Это конец? Можно сжигать документы и бегать в панике? Спокойнее, мы объясним что делать, чтобы пройти комиссию без проблем и не постареть на 20 лет за один день.

Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката
Читать еще