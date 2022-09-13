👆 Мужчина не может получить пособие по беременности и родам

Если женщина не работает, то это пособие ей никто не выплатит. При этом размер пособия для многих семей существенный (от 70 тыс. рублей). В ожидании малыша деньги лишними не будут. Поэтому некоторые задаются вопросом, может ли это пособие получить на своей работе супруг.

Увы, нет. Пособие платят только беременным женщинам. Мужчинам оно не положено в принципе.

Такое разъяснение дает Роструд.

В случае беременности и родов или усыновления ребенка в возрасте до 3 месяцев право на пособие имеют:

работающие женщины;

женщины, уволенные по ликвидации фирмы или «закрытию» ИП;

студентки-очницы;

женщины-военные.

Кстати, не работающая по трудовому договору женщина тоже может получить пособие, если она ведет бизнес в качестве ИП.

Если женщина — самозанятая, она может оформить статус ИП (не уходя с НПД), заплатить добровольные взносы в ФСС (около 5 тыс. руб.) и в следующем году при оформлении больничного по беременности получить из ФСС 70 тыс. рублей.

А совмещающим основную работу с самозанятостью можно получить от ФСС два декретных пособия.

О том, как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным, мы рассказывали здесь.