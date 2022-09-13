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Для безработных найдут места на производстве

Депутаты Госдумы сообщили, что помочь сократить безработицу в России поможет только налаживание собственного производства.

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Рост безработицы в России возможен. Иностранные компании уходят с рынка и сокращают российских сотрудников.

Некоторые компании до сих пор не решили, как быть с активами в России.

Сотрудники таких компаний находятся в простое. Они могут рассчитывать на соблюдение трудового законодательства.

«Но эти права всё равно не ведут к тому, что эти люди продолжат работу», – сказал зампред Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Другие компании, например, McDonald’s передали свои активы российскому бренду «Вкусно и точка» и 160 тыс. сотрудников сохранили свои рабочие места.

Единственный выход из ситуации – налаживание собственного производства.

Некоторые компании, которые ранее сотрудничали с иностранными организациями, начинают работать с российскими компаниями и трудоустраивают россиян.

Ранее, на совещании по экономическим вопросам, Президент заявил, что ситуация с безработицей в России стабильная.

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