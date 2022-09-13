Предприниматели будут проходить идентификацию на Wildberries через Госуслуги. Сейчас мошенники создают фейковые карточки товаров для развода

Мошенники, которые выступают якобы продавцами на маркетплейсе, при такой схеме просят покупателей связаться с ними по WhatsApp. Потом отправляют жертве ссылку на сторонние платежные сервисы для перевода денег. После этого они исчезают, а покупатель остается без денег и товара.

Чтобы не лишиться средств, нужно оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему или в пункте выдачи Wildberries.

Для безопасности Wildberries увеличил прозрачность операций на своей площадке. Теперь новые продавцы при регистрации должны пройти дополнительную идентификацию через банковские онлайн-сервисы, а в будущем – и через Госуслуги, что позволит исключить создание мошеннических личных кабинетов.

Напоминаем, что это не единственная уловка мошенников зарабатывать на клиентах маркеплейса.