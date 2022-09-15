Мошенничество

Спектакль в двух действиях. Телефонные мошенники придумали новую схему

Якобы из банка теперь звонят дважды.

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В России появилась новая схема мошенничества, которая предполагает два звонка из финансовой организации, пишут «Известия».

Первый звонок поступает с целью оформления кредита. Человеку сообщают о том, что ему одобрили кредит или кредитную карту.

От таких предложений обычно отказываются.

Через некоторое время ему звонят повторно от имени все той же финансовой организации, благодарят за оформление кредита и просят оценить уровень обслуживания.

Человек понимает, что мошенниики оформили на него кредит и пытается найти правду, заявляя, что кредит не оформлял.

Тогда звонок переключают на якобы службу безопасности или полицию, где жертву активно распрашивают о произошедшем.

В процессе разговора убеждают оформить кредит, чтобы деньги не достались мошенникам, а также перевести его на «безопасный счет».

Проверить информацию о кредитном счете можно только посетив банк, а в спешке и желании быстро решить вопрос некоторые попадаются на уловки мошенников.

Кстати, обманывают людей не только по телефону, но и на маркетплейсах.

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