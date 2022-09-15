💅 У СПА, фитнес-зала и салона красоты внутри гостиницы нет льготы по НДС. И не будет

Если распространить льготу по НДС на все побочные услуги гостиниц, это приведет к тому, что все будут заинтересованы открывать точки в отелях, сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью порталу «Прайм».

«Создавать искусственный перекос и приоритеты в одном месте за счет налогов — это неправильно», — отметил чиновник.

Вводя льготы для турбизнеса, власти не собирались обнулять НДС для ресторанов и СПА в отелях. Иначе льготу бы стали просить и все остальные рестораны.

Поэтому обнулять НДС для бизнеса в привязке к каким-то конкретным зданиям не будут.

А между тем отельеры надеются, что такую льготу им дадут. Об этом говорил глава «Опоры России» Александр Калинин на встрече с Владимиром Путиным.

Он просил избавить отели от раздельного учета и сделать НДС 0% на все услуги.

Путин сказал, что невозможно бесконечно расширять этот список. Так может дойти до того, что НДС отменят вообще по всем позициям, и не только в туризме, но и вообще в экономике в целом.

Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570 пояснял, что если побочные услуги включены в цену номера, то НДС будет 0%.