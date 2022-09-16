НДФЛ

Семьям с детьми дадут льготу по НДФЛ при продаже земли. Но при условии, что вырученные деньги не пойдут на бизнес

Сейчас при продаже квартиры или дома можно не платить НДФЛ при любом сроке владения, если у вас есть как минимум 2 детей и вместо старого жилья вы покупаете новое. Такое же правило будет для земли и хозпостроек. Но будет новый запрет по трате денег.

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В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 217.1 НК.

Авторы поправок — два депутата: Василий Пискарев из «ЕР» и Григорий Шилкин из партии «Новые люди».

НДФЛ с продажи земли не будет, если она продается вместе с домом. А хозпостройки без НДФЛ надо продать вместе с землей.

Дело в том, что сейчас семья может продать дом без НДФЛ, а за с продажи земли приходится платить налог, причем немалый.

Остается прежнее условие для льготы по НДФЛ — надо купить новое жилье (дороже по кадастровой стоимости или больше по площади), чем проданный дом.

Но вводят еще одно условие — деньги с продажи земли, сарая, бани и прочих построек не должны пойти на предпринимательскую деятельность. То есть, их можно тратить на другие нужды, но только не на бизнес.

Каким образом налоговики будут контролировать, куда ушли деньги от продажи земли и не вложил ли их случайно отец семейства в свой бизнес, авторы проекта не уточняют.

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