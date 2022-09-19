У россиян в форме ЕФС-1 будет код ГРФ, у иностранцев – ПЖИГ и ВЖИГ

Он нужен для сведений о трудовой и иной деятельности (бывшая форма СЗВ-ТД), сведений о стаже (бывшая форма СЗВ-СТАЖ) и сведений о зарплате (для бюджетников).
Коды такие:
Код
Категория застрахованного лица
ГРФ
граждане РФ
ПЖИГ
иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ
ВЖИГ
иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие в РФ, а также временно пребывающие в РФ беженцы
ВПИГ
иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением ВКС), временно пребывающие в РФ
ВКС
Иностранцы-ВКС
Проект новой формы ЕФС-1 размещен на федеральном портале.
Когда надо сдавать подраздел формы ЕФС-1, заменяющий собой форму СЗВ-ТД, читайте здесь.
О том, какие разделы и подразделы включены в форму ЕФС-1, мы рассказывали здесь.