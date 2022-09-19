🐮🍅 Самозанятым с подсобным хозяйством будут давать льготные кредиты

Такую книгу ведут местные власти по закону «О личном подсобном хозяйстве». В ней отражают ФИО владельца земельного участка и членов его семьи, площадь участка, количество сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, а также имеющаяся сельхозтехника.

Принято постановление Правительства с поправками в правила кредитования аграриев.

Причем для остальных бизнесменов есть требование по доле доходов от реализации сельхозпродукции (70%).

Для самозанятых такого требования нет.

Кстати, самозанятым дадут возможность попасть в реестр производителей органической продукции. Есть такой законопроект.

А недавно самозанятым разрешили торговать на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с ИП.