При реорганизации теряется отсрочка по страховым взносам. Но не всегда

Обычный срок уплаты при реорганизации — это 15 календарных дней со дня подачи последнего РСВ, но до момента ликвидации.
Но при реорганизации в форме выделения реорганизуемая организация сохраняет право на отсрочку страховых взносов, а выделяемое общество нет.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 15.09.2022 № БС-4-11/12249@.
Если компания закрывает обособку, то рассрочка продолжает действовать.
Ранее разъяснение по отсрочке и реорганизации ФНС давала в письме от 22.06.2022 № БС-4-11/7683@. О нем мы рассказывали тут.
Кстати, налоговики не всегда соблюдают разъяснения ФНС. Мы рассказывали про ИП, которого лишили отсрочки задним числом после закрытия бизнеса.
У кого есть отсрочка по страховым взносам за 2021 год, смотрите в нашей таблице.