При реорганизации теряется отсрочка по страховым взносам. Но не всегда

Обычный срок уплаты при реорганизации — это 15 календарных дней со дня подачи последнего РСВ, но до момента ликвидации.

Но при реорганизации в форме выделения реорганизуемая организация сохраняет право на отсрочку страховых взносов, а выделяемое общество нет.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 15.09.2022 № БС-4-11/12249@.

Если компания закрывает обособку, то рассрочка продолжает действовать.

Ранее разъяснение по отсрочке и реорганизации ФНС давала в письме от 22.06.2022 № БС-4-11/7683@. О нем мы рассказывали тут.

Кстати, налоговики не всегда соблюдают разъяснения ФНС. Мы рассказывали про ИП, которого лишили отсрочки задним числом после закрытия бизнеса.

У кого есть отсрочка по страховым взносам за 2021 год, смотрите в нашей таблице.