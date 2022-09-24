⚡ Вышли разъяснения для московских компаний о том, как поступать при мобилизации сотрудников

Военный комиссар Москвы направил разъяснения о правилах работы с трудовыми договорами и повестками мобилизованных в столице. Документ есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Работодателей предупреждают, что нельзя расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации.

На время службы действие договоров и контрактов приостанавливается.

Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу работники организаций также обязаны оповещать граждан о повестках военных комиссариатов.

Нельзя давать служебные задачи, которые помешают к назначенному в повестке времени явиться в военкомат.

Руководители и другие должностные лица организаций также вручают призывникам повестки по месту работы под расписку. Военный комиссар отмечает, что это требование должно соблюдаться неукоснительно и незамедлительно.

Если есть вопросы, работодатели могут звонить по телефону горячей линии: +7 (495) 587-02-37.

Также военный комиссариат напомнил, что уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым, а к ответственности наряду с исполнителем привлекаются организатор, подстрекатель и пособник преступления.

Напомним, что работники IT, связи и некоторых СМИ, вправе получить отсрочку. В военкомат нужно принести документы от работодателя и диплом.