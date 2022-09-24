⚡ Вышли разъяснения для московских компаний о том, как поступать при мобилизации сотрудников

Военный комиссар Москвы направил разъяснения о правилах работы с трудовыми договорами и повестками мобилизованных в столице. Документ есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Работодателей предупреждают, что нельзя расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации.
На время службы действие договоров и контрактов приостанавливается.
Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу работники организаций также обязаны оповещать граждан о повестках военных комиссариатов.
Нельзя давать служебные задачи, которые помешают к назначенному в повестке времени явиться в военкомат.
Руководители и другие должностные лица организаций также вручают призывникам повестки по месту работы под расписку. Военный комиссар отмечает, что это требование должно соблюдаться неукоснительно и незамедлительно.
Если есть вопросы, работодатели могут звонить по телефону горячей линии: +7 (495) 587-02-37.
Также военный комиссариат напомнил, что уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым, а к ответственности наряду с исполнителем привлекаются организатор, подстрекатель и пособник преступления.
Напомним, что работники IT, связи и некоторых СМИ, вправе получить отсрочку. В военкомат нужно принести документы от работодателя и диплом.