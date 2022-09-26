IT-компании эвакуируют своих сотрудников за рубеж чартерными рейсами

Предприятия, у которых нет возможности перевезти сотрудников за границу, всеми силами стараются добиться включения своих компаний в реестр аккредитованных от Минцифры, сообщает «Ъ».

Количество заявлений на включение в реестр выросло в несколько раз за прошедшую неделю.

Те компании, которые уже вошли в реестр, могут освободить своих сотрудников от призыва.

Однако, многие сотрудники IT-компаний не имеют профильного образования в IT-сфере.

Например, художники, дизайнеры, project менеджеры и т.д.

Получить для них отсрочку будет тяжело, к тому же глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев обратился в Минобороны с просьбой отменить освобождение от мобилизации для большинства IT-специальностей.

С такой просьбой не согласен глава Минцифры. Он считает, что из-за большого числа ограничений на импорт зарубежного ПО нужно ускорить темпы разработки своего.

Не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование.

При этом эти сотрудники должны непосредственно участвовать в разработке и поддержке IТ-решений.

Разработка собственного ПО позволит добиться технологического суверенитета страны.

К тому же, на разработку отечественного ПО выделены средства в бюджете.