Теперь и в Таджикистане отказываются принимать карты «МИР»

«Душанбе Сити Банк», который занимает 2 место в Таджикистане по числу держателей карт «МИР», приостановил их обслуживание, пишет «Прайм».
Банк не обслуживает российские карты «МИР» в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в российской платежной системе.
Кроме «Душанбе Сити Банк» карту «МИР» в Таджикистане обслуживает «Сбербанк Таджикистана» (Амонатбанк).
Наличные с карты «МИР» в Таджикистане выдаются в национальной валюте – сомони.
Ранее, о приостановке обслуживания карт «МИР» заявили в Турции, Узбекистане, Вьетнаме и Казахстане. В общем, география «Мира» меняется: как расплачиваться россиянам.