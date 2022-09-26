МИР

Теперь и в Таджикистане отказываются принимать карты «МИР»

Крупный таджикский банк приостановил обслуживание российских карт платежной системы «МИР».

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«Душанбе Сити Банк», который занимает 2 место в Таджикистане по числу держателей карт «МИР», приостановил их обслуживание, пишет «Прайм».

Банк не обслуживает российские карты «МИР» в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в российской платежной системе.

Кроме «Душанбе Сити Банк» карту «МИР» в Таджикистане обслуживает «Сбербанк Таджикистана» (Амонатбанк).

Наличные с карты «МИР» в Таджикистане выдаются в национальной валюте – сомони.

Ранее, о приостановке обслуживания карт «МИР» заявили в ТурцииУзбекистане, Вьетнаме и Казахстане. В общем, география «Мира» меняется: как расплачиваться россиянам.

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