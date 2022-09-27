⚡ Если работодатель уже уволил мобилизованного работника, приказ надо отменить

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 27.09.2022 № 14-6/10/В-13042.

Действия такие:

📌Отменить приказ об увольнении.

📌Подать в ПФР сведения об отмене (СЗВ-ТД).

📌Издать приказ о приостановке трудового договора.

Если работодатель отказывается это делать, работник или его доверенное лицо может обратиться в прокуратуру.

На время приостановки трудового договора работодатель может принять на работу временных сотрудников по срочному трудовому договору.

Минтруд также пояснил, что мобилизованному надо выплатить зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные дни.

Что касается компенсации неиспользованного отпуска, то ее можно выплатить за дни, превышающие 28 дней по заявлению работника.