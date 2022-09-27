В среднем россияне хотят получать зарплату в 169 тысяч рублей

Средняя желаемая зарплата по России у работников разные специальностей составляет 169 тыс. руб., сообщает «Работа.ру».

Самые высокие зарплатные ожидания у специалистов IT сферы и телекоммуникаций. Они хотят 209 тыс. руб.

На втором месте специалисты по маркетингу и рекламе – 205 тыс. руб.

Третьи – специалисты по транспорту и логистике – 185 тыс. руб.

Сотрудники сферы медиа и журналистики хотят работать в среднем за 182 тыс. руб.

Самые высокие ожидания по зарплате у сотрудников от 45 до 55 лет, а самые низкие у работников старше 55 лет.

Многие работодатели привлекают сотрудников из других регионов, чтобы избежать дефицита кадров.