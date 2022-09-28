❗ Уволенные до 21 сентября контрактники-добровольцы после возвращения придут к бывшему работодателю

Закон принят Госдумой в третьем чтении. Контрактники получили преимущественное право трудоустройства на работу (службу) по ранее занимаемой должности.

Такое право будет в течение 3 месяцев после завершения военной службы у следующих категорий:

заключивших контракт о прохождении военной службы;

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Речь идет о контрактах с 24 февраля до 21 сентября 2022 года.

По контрактникам с 21 сентября увольнения запрещены Трудовым кодексом. Закон об этом принят вчера во втором и третьем чтениях.

Если прежнее место возвратившегося сотрудника уже занято, то работодатель должен предлагать бывшему сотруднику другую имеющуюся у него работу (службу), не противопоказанную человеку по состоянию здоровья.