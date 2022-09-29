Бухгалтеры советуют, как в 1С провести приостановку трудового договора

В частности, в 1С:Бухгалтерия можно сделать кадровый перевод.

В этом документе надо обнулить зарплату. Чтобы этот документ не формировал записи в СЗВ-ТД, нужно убрать галку в соответствующем поле.

Вместе с тем формировать СЗВ-ТД все-таки надо. Такие поправки внесли в закон № 27-ФЗ. Но закон еще не подписан, поправки не действуют, а коды новых мероприятий для СЗВ-ТД еще не утверждены (но проект есть).

Поэтому пока бухгалтеры записи в ЭТК по мобилизованным не делают.

Предложенная выше схема — временный вариант, чтобы сотрудник попал в отчет СЗВ-М, но не было начисления зарплаты (после приостановки договора).

Вы можете пройти переподготовку бухгалтера по зарплате.

Старт потока – уже 1 октября.

Расскажем о системах оплаты труда, расчете среднего заработка, удержаниях из зарплаты, НДФЛ, страховых взносах.

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