Бухгалтеры советуют, как в 1С провести приостановку трудового договора

В частности, в 1С:Бухгалтерия можно сделать кадровый перевод.
В этом документе надо обнулить зарплату. Чтобы этот документ не формировал записи в СЗВ-ТД, нужно убрать галку в соответствующем поле.
Вместе с тем формировать СЗВ-ТД все-таки надо. Такие поправки внесли в закон № 27-ФЗ. Но закон еще не подписан, поправки не действуют, а коды новых мероприятий для СЗВ-ТД еще не утверждены (но проект есть).
Поэтому пока бухгалтеры записи в ЭТК по мобилизованным не делают.
Предложенная выше схема — временный вариант, чтобы сотрудник попал в отчет СЗВ-М, но не было начисления зарплаты (после приостановки договора).
Вы можете пройти переподготовку бухгалтера по зарплате.
Старт потока – уже 1 октября.
Расскажем о системах оплаты труда, расчете среднего заработка, удержаниях из зарплаты, НДФЛ, страховых взносах.
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