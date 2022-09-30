ЭДО

Утвердят электронную заявку на грузоперевозку

С 1 марта 2023 года появится электронный заказ (заявка).

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Проект опубликован на федеральном портале.

В этом документе будет два файла обмена. Смотрите в нашей таблице, какие.

Файл обмена

Состав файла

файл обмена информации грузоотправителя

  • сведения о грузоотправителе;
  • сведения об уполномоченных грузоотправителем лицах;
  • сведения об адресах пунктов подачи транспортного средства, погрузки и выгрузки;
  • сведения о грузе;
  • сведения о параметрах транспортного средства, необходимых для осуществления перевозки груза;
  • сведения об указаниях, необходимых для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных и прочих требований

файл обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке

  • сведения о перевозчике;
  • сведения о транспортном средстве и его водителе;
  • сведения о лице, ответственном за организацию перевозки со стороны перевозчика;
  • сведения о размере платы за перевозку и о порядке расчетов.

Кстати, с 1 сентября в ГИС ЭПД можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.

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