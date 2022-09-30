Утвердят электронную заявку на грузоперевозку

Проект опубликован на федеральном портале.
В этом документе будет два файла обмена. Смотрите в нашей таблице, какие.
Файл обмена
Состав файла
файл обмена информации грузоотправителя
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сведения о грузоотправителе;
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сведения об уполномоченных грузоотправителем лицах;
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сведения об адресах пунктов подачи транспортного средства, погрузки и выгрузки;
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сведения о грузе;
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сведения о параметрах транспортного средства, необходимых для осуществления перевозки груза;
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сведения об указаниях, необходимых для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных и прочих требований
файл обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке
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сведения о перевозчике;
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сведения о транспортном средстве и его водителе;
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сведения о лице, ответственном за организацию перевозки со стороны перевозчика;
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сведения о размере платы за перевозку и о порядке расчетов.
Кстати, с 1 сентября в ГИС ЭПД можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.