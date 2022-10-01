Экономика России

1 октября – окончание срока действия моратория на банкротство, новые правила уплаты НДС и гарантированная ставка по вкладу

С 1 октября вступают в силу сразу несколько законодательных изменений.

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  1. Заканчивается срок действия моратория на банкротство граждан и компаний, который ввели 1 апреля. Сохранят его только в некоторых отраслях;
  2. Граждане смогут самостоятельно установить запреты на онлайн-операции в банке и ограничить максимальную сумму переводов. Написать заявление можно в своем банке;
  3. Новые правила уплаты НДС при получении электронных услуг. Если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками компаниям или ИП, то предприниматель должен уплатить НДС, как налоговый агент;
  4. Банки обязаны указывать гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора и на официальном сайте. Она должна быть выделена и написана хорошо читаемым шрифтом.

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