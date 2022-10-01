1 октября – окончание срока действия моратория на банкротство, новые правила уплаты НДС и гарантированная ставка по вкладу

И я продолжаю серию статей о новых законах про мобилизацию. И сегодня я буду говорить о деньгах, льготах и прочем. Можно сказать, что наше государство, выплачивая все эти суммы, искренне заботится о том, чтобы мобилизованные чувствовали себя в безопасности, чтобы знали, что об их семье позаботятся.