- Заканчивается срок действия моратория на банкротство граждан и компаний, который ввели 1 апреля. Сохранят его только в некоторых отраслях;
- Граждане смогут самостоятельно установить запреты на онлайн-операции в банке и ограничить максимальную сумму переводов. Написать заявление можно в своем банке;
- Новые правила уплаты НДС при получении электронных услуг. Если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками компаниям или ИП, то предприниматель должен уплатить НДС, как налоговый агент;
- Банки обязаны указывать гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора и на официальном сайте. Она должна быть выделена и написана хорошо читаемым шрифтом.
1 октября – окончание срока действия моратория на банкротство, новые правила уплаты НДС и гарантированная ставка по вкладу
С 1 октября вступают в силу сразу несколько законодательных изменений.
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