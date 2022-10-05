Министерства стали лучше взаимодействовать. Помогла цифровизация ведомств

По словам Мишустина, с помощью внедрения новых цифровых технологий удалось добиться высокого уровня взаимодействия между разными ведомствами, сообщают «РИА Новости».
В условиях западных санкций правительство активно поддерживает внедрение новых цифровых технологий, которые разработаны российскими предприятиями.
Президент отметил, что важно добиться технологического суверенитета страны, а правительство выделило дополнительные средства на поддержку разработки отечественного софта.
С цифровизацией помогут и крупным производствам.