Страховые взносы

📎 В 2023 году надо будет платить текущие страховые взносы и отсроченные взносы за 2 и 3 квартал 2022 года

В следующем году страховые взносы надо платить до 28 числа каждого месяца. По отсроченным взносам за 2022 год срок – 15 число.

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Бизнесу определенных сфер деятельности дали отсрочку на год по уплате взносов за 2 и 3 квартал 2022 года. Сейчас компании и ИП не платят эти взносы, но час расплаты наступит в следующем году.

Новые сроки уплаты ранее ФНС озвучила в письме от 06.05.2022 № № СД-4-11/5607@.

Например, с 15 июня 2022 года срок сдвинулся на 15 июня 2023 года.

Кому дали отсрочку — смотрите в нашей таблице.

Также проверить право на отсрочку можно в сервисе ФНС.

Но в 2023 году придется платить еще и текущие взносы. По ним срок уплаты новый (в связи с введением ЕНП) — 28 число каждого месяца.

Смотрите в нашей таблице, когда надо платить взносы в 2023 году.

Месяц

Срок уплаты

Декабрь 2022

30.01.2023

Январь 2023

28.02.2023

Февраль 2023

28.03.2023

Март 2023

28.04.2023

Апрель 2022

15.05.2023

Апрель 2023

29.05.2023

Май 2022

15.06.2023

Май 2023

28.06.2023

Июнь 2022

17.07.2023

Июнь 2023

28.07.2023

Июль 2022

15.08.2023

Июль 2023

28.08.2023

Август 2022

15.09.2023

Август 2023

28.09.2023

Сентябрь 2022

16.10.2023

Сентябрь 2023

30.10.2023

Октябрь 2023

28.11.2023

Ноябрь 2023

28.12.2023

Декабрь 2023

29.01.2024

 

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