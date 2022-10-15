📎 В 2023 году надо будет платить текущие страховые взносы и отсроченные взносы за 2 и 3 квартал 2022 года

Бизнесу определенных сфер деятельности дали отсрочку на год по уплате взносов за 2 и 3 квартал 2022 года. Сейчас компании и ИП не платят эти взносы, но час расплаты наступит в следующем году.
Новые сроки уплаты ранее ФНС озвучила в письме от 06.05.2022 № № СД-4-11/5607@.
Например, с 15 июня 2022 года срок сдвинулся на 15 июня 2023 года.
Кому дали отсрочку — смотрите в нашей таблице.
Также проверить право на отсрочку можно в сервисе ФНС.
Но в 2023 году придется платить еще и текущие взносы. По ним срок уплаты новый (в связи с введением ЕНП) — 28 число каждого месяца.
Смотрите в нашей таблице, когда надо платить взносы в 2023 году.
Месяц
Срок уплаты
Декабрь 2022
30.01.2023
Январь 2023
28.02.2023
Февраль 2023
28.03.2023
Март 2023
28.04.2023
Апрель 2022
15.05.2023
Апрель 2023
29.05.2023
Май 2022
15.06.2023
Май 2023
28.06.2023
Июнь 2022
17.07.2023
Июнь 2023
28.07.2023
Июль 2022
15.08.2023
Июль 2023
28.08.2023
Август 2022
15.09.2023
Август 2023
28.09.2023
Сентябрь 2022
16.10.2023
Сентябрь 2023
30.10.2023
Октябрь 2023
28.11.2023
Ноябрь 2023
28.12.2023
Декабрь 2023
29.01.2024