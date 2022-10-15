📎 В 2023 году надо будет платить текущие страховые взносы и отсроченные взносы за 2 и 3 квартал 2022 года

Бизнесу определенных сфер деятельности дали отсрочку на год по уплате взносов за 2 и 3 квартал 2022 года. Сейчас компании и ИП не платят эти взносы, но час расплаты наступит в следующем году.

Новые сроки уплаты ранее ФНС озвучила в письме от 06.05.2022 № № СД-4-11/5607@.

Например, с 15 июня 2022 года срок сдвинулся на 15 июня 2023 года.

Кому дали отсрочку — смотрите в нашей таблице.

Также проверить право на отсрочку можно в сервисе ФНС.

Но в 2023 году придется платить еще и текущие взносы. По ним срок уплаты новый (в связи с введением ЕНП) — 28 число каждого месяца.

Смотрите в нашей таблице, когда надо платить взносы в 2023 году.