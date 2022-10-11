УСН

Фиксированные взносы, уплаченные с опозданием, тоже уменьшают налог по УСН

Если ИП на УСН уплатил 1-процентные взносы за 2021 год не до 1 июля 2022 года, как положено, а позже, то будут пени. Но на возможность уменьшить на них налог это не влияет.

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Речь идет об уменьшении налога по УСН за 2022 год — период, в котором произошла уплата взносов.

Обсуждение на эту тему ведут наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

Бухгалтера смутило, что взносы уплачены позже установленного срока. Поэтому она засомневалась, можно ли такую оплату учитывать при расчете налога.

Ведь в НК сказано о взносах, «уплаченных в соответствии с законодательством». А в данном случае законодательство нарушено — уплата произошла с опозданием.

Но коллеги пояснили:

— За то, что уплачено не в срок, могут быть только пени, но от этого взносы не перестанут быть уплаченными в 2022 году.

Кстати, Минфин неоднократно пояснял, что в текущем году можно уменьшить налог на взносы, уплаченные за предшествующий год. Такое разъяснение, в частности, содержится в письмах № 03-11-11/45216 от 20.06.2019, № 03-11-11/13909 от 04.03.2019.

Все о фиксированных взносах за 2022 год читайте тут.

Что будет с фиксированными взносами в 2023 году — тут.

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