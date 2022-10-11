IT-компании

Ритейлеры регистрируют дочерние IT-компании, чтобы получить бронь от частичной мобилизации

Уже зарегистрировали свои IT-компании «Леруа Мерлен», «Lamoda», «Азбука вкуса» и другие.

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В качестве профиля компании выбирают разработку компьютерного ПО, пишет «VC.ru».

Первая волна регистрации дочерних IT-компаний от ритейла пришлась на весну 2022 г., но тогда компании хотели получить льготы, которые доступны аккредитованным компаниям.

В августе Минцифры исключило из реестра аккредитованных IT-компаний более 400 организаций, среди которых были банки, мобильные операторы, сервисы доставки и т.д.

Новые требования к аккредитации IT-компаний появились в октябре.

Текущая тенденция к регистрации дочерних IT-компаний связана с отсрочкой от частичной мобилизации.

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