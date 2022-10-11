Ритейлеры регистрируют дочерние IT-компании, чтобы получить бронь от частичной мобилизации

В качестве профиля компании выбирают разработку компьютерного ПО, пишет «VC.ru».
Первая волна регистрации дочерних IT-компаний от ритейла пришлась на весну 2022 г., но тогда компании хотели получить льготы, которые доступны аккредитованным компаниям.
В августе Минцифры исключило из реестра аккредитованных IT-компаний более 400 организаций, среди которых были банки, мобильные операторы, сервисы доставки и т.д.
Новые требования к аккредитации IT-компаний появились в октябре.
Текущая тенденция к регистрации дочерних IT-компаний связана с отсрочкой от частичной мобилизации.