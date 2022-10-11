IT-компании

❗❗❗ IT-компании должны раскрыть налоговую тайну за 2021 – 2023 годы по коду 20009

Одно из условий получения и сохранения аккредитации IT-компании – направление в ИФНС согласия на раскрытие налоговой тайны. ФНС подготовила инструкцию по заполнению этого бланка.

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Форму КНД 1110058 направляют только электронно — через личный кабинет или оператора ЭДО.

Раскрыть надо часть сведений с кодом 1400 «Иное».

При выборе этого кода надо в дополнительном поле указать код 20009.

ФНС утверждает, что при подаче согласия по коду 20009 сведения разглашаются только в сторону Минцифры.

Период для раскрытия налоговой тайны надо указать такой:

  • для всех организаций, кроме стартапов — с 01.01.2021 по 31.12.2023;
  • для организаций, созданных менее 3-х лет и доход которых менее 1 млн. рублей (стартапов) — с даты создания по 31.12.2023.

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Подать заявление на аккредитацию в Минцифры можно после отправки согласия в ИФНС.

Инструкция по заполнению бланка — здесь.

Подробно о новом порядке аккредитации IT-компаний читайте тут.

Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки.

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