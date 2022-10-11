❗❗❗ IT-компании должны раскрыть налоговую тайну за 2021 – 2023 годы по коду 20009

Форму КНД 1110058 направляют только электронно — через личный кабинет или оператора ЭДО.
Раскрыть надо часть сведений с кодом 1400 «Иное».
При выборе этого кода надо в дополнительном поле указать код 20009.
ФНС утверждает, что при подаче согласия по коду 20009 сведения разглашаются только в сторону Минцифры.
Период для раскрытия налоговой тайны надо указать такой:
- для всех организаций, кроме стартапов — с 01.01.2021 по 31.12.2023;
- для организаций, созданных менее 3-х лет и доход которых менее 1 млн. рублей (стартапов) — с даты создания по 31.12.2023.
Подать заявление на аккредитацию в Минцифры можно после отправки согласия в ИФНС.
Инструкция по заполнению бланка — здесь.
Подробно о новом порядке аккредитации IT-компаний читайте тут.
Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки.