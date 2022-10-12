Трудовые отношения

Соискатели теперь смотрят в объявлениях о вакансиях не на зарплату, а на бронь от мобилизации

В вакансиях все чаще появляются фразы с упоминанием брони или отсрочки от мобилизации.

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После того, как власти уточнили, кому положена бронь или отсрочка, работодатели все чаще стали размещать предложения о трудоустройстве на такие вакансии, пишет «РБК».

С 21 сентября по 10 октября на hh.ru появилось более 750 вакансий, в которых упоминается бронь.

Большинство вакансий – в сфере IT, медицине, производстве.

Пока по официальным документам отсрочку могут получить только сотрудники ОПК, да и то задействованные в выполнении гособоронзаказа, сотрудники аккредитованных IT-предприятий, работники связи, медиа и банков.

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