IT-компании

❔ Какую налоговую тайну IT-компании раскрывают по коду 20009

Сейчас все IT-компании, которые хотят сохранить или получить аккредитацию, должны раскрыть свою налоговую тайну. Налоговики дали рекомендации, как это сделать. Бухгалтеры пытаются вникнуть – что и кому они раскрывают по этим рекомендациям.

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Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера» в комментариях под новостью о том, как заполнить согласие на раскрытие.

В согласии надо указать период: 2021 — 2023, код: 20009.

ФНС обещает, что сведения по коду 20009 будут раскрыты только Минцифры. Никто другой эти данные не увидит.

Но что значит этот код? Бухгалтеры выражают беспокойство:

— Чтобы пройти аккредитацию как IT мы отправляем в налоговую согласие на раскрытие тайны, при этом что мы раскрываем, нигде не прописано, и что раскрываем, непонятно.

Дело в том, что официально утвержденного по всем правилам формата согласия до сих пор нет. Есть рекомендуемый от ФНС.

На сайте ФНС также есть справочник сведений с налоговой тайной.

Вы можете скачать его здесь.

Код 20009 — это сведения для аккредитации IT-компаний.

Код 20009 включает такие сведения:

  • сведения о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений;
  • сведения о доходах организации (по данным бухотчетности);
  • сведения об организациях, применяющих пониженные тарифы страховых взносов по пп. 1 п. 2 ст. 427 НК.

Кстати, коллеги делятся, что при заполнении этой формы в 1С коды надо заполнять вручную, справочника там нет.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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