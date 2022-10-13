Компенсация за разъездной характер работы не облагается взносами. И никакие подтверждающие документы не нужны

В ходе камералки РСВ налоговики выяснили, что компания не начисляла страховые взносы на компенсацию водителям за разъездной характер работы.

Налоговики начислили фирме около 12 млн рублей взносов, пени и штрафов. Компания подала в суд и выиграла его (дело № А65-24920/2021).

Выплата компенсаций установлена положением о выплате полевого довольствия водителям-экспедиторам. По этому документу сотрудникам платили 2 000 руб. в день. Из них 700 руб. не облагали НДФЛ, 1 300 руб. — облагали НДФЛ. Взносами не облагали вообще.

Суд первой инстанции отказал компании, посчитав, что такие выплаты входят в систему оплаты труда, не являются компенсацией, не подтверждены документально.

Однако суд апелляционной инстанции указал, что сам по себе факт наличия трудовых отношений не говорит о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда.

Это именно компенсация, возмещение в установленном размере расходов работников, которые выполняют трудовые функции вне места постоянной работы. Поэтому такие выплаты не облагаются страховыми взносами. По своему характеру такая компенсация (суточные) не предполагает документального подтверждения расходов, а определяется исходя из продолжительности поездки.

Кассация это решение тоже поддержала (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.09.2022 № Ф06-18613/2022).

Кстати, скоро в НК РФ установят нормированиенеоблагаемых страховыми взносами суточных сотрудникам, постоянная работа которых — в пути (разъездной характер).

Норма будет — не более 700 рублей в день. Такой проект разработал Минфин.