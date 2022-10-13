По правилу нулевого дохода для универсального пособия важно иметь доход хотя бы в одном месяце

Если в течение года у родителей был заработок, пусть даже кратковременный, то универсальное пособие будет назначено.

Правило нулевого дохода применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде.

Кстати, в прошлом году вышел скандал с этим правилом. Женщина пожаловалась Владимиру Путину.

Ей отказали в пособии, потому что в каком-то одном месяце у нее не было дохода. Власти региона решили, что доход обязательно должен быть в каждом месяце.

Потом ситуация разрешилась. Оказалось, что в регионе просто неправильно поняли правила.

Теперь для нового пособия Минтруд заранее пояснил, как эти правила работают.

Какой расчетный период будут брать для универсального пособия, смотрите в нашей таблице.