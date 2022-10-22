Трудовое право

👈👉 Можно работать на двух работах одновременно

Официально работать на нескольких работах можно, пояснил Минтруд. Первая работа, выполняемая по трудовому договору и занесенная в трудовую книжку, будет считаться основной, вторая и последующие работы — по совместительству.

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При этом совместительство должно быть в свободное от основной работы время.

Есть ограничения продолжительности рабочего времени:

  • не больше 4 часов в день или полный день, когда на основной работе выходной;
  • не больше половины нормы рабочего времени в месяц (либо за учетный период, если он больше месяца).

Вместе с тем работать по совместительству могут не все.

Закон запрещает такую работу:

  • несовершеннолетним;
  • занятым на вредном или опасном производстве, если основная работа связана с такими же условиями;
  • водителям, если основная работа такая же;
  • работникам ЧОП, если вторая работа — на выборной оплачиваемой должности в общественных объединениях.

Работать по совместительству можно как в другой организации (внешнее совместительство), так и по месту основной работы (внутреннее совместительство).

Есть еще особенности.

Например, руководитель государственной или муниципальной образовательной организации не может быть совместителем.

Руководители компаний могут работать в другом месте только с разрешения уполномоченного органа юрлица или собственника своей компании.

Спортсмены и тренеры могут работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы.

Кстати, недавно Роструд пояснял, что во время обеда на основной работе можно работать по совместительству.

А Минтруд сообщал, что совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки. Дело в том, что работодатель не несет ответственности за прием работника по совместительству на 4 часа (если он уже работает 20 часов, но не сообщает об этом).

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Трудовое право

👈👉 Можно работать на двух работах одновременно

Официально работать на нескольких работах можно, пояснил Минтруд. Первая работа, выполняемая по трудовому договору и занесенная в трудовую книжку, будет считаться основной, вторая и последующие работы — по совместительству.

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