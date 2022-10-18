С 2023 года IT-компании не учитывают доходы от прав на банковское ПО для доли 70%

Они прописаны, в частности, в абзаце 7 пункта 5 статьи 427 НК РФ, который начнет действовать с 2023 года.

В профильные включают доходы от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ.

Но из этого правила есть много исключений.

Среди них — доходы от предоставления прав на ПО, если эти права состоят в получении банковских, финансовых услуг, в том числе: услуг финансирования под уступку денежного требования;

услуг на рынке ценных бумаг (дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров).

Речь идет об услугах, оказываемых банками, кредитными организациями, небанковскими кредитными организациями и иными организациями.

Если у аккредитованной компании большинство именно таких доходов, то с 2023 года у нее не будет права на льготы.

Минфин также пояснил, что перечень видов доходов, которые включаются в долю 70% прописан в статьях 284 и 427 НК РФ и является исчерпывающим.