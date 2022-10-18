IT-компании

С 2023 года IT-компании не учитывают доходы от прав на банковское ПО для доли 70%

Чтобы IT-компания могла платить взносы по тарифу 7,6% и применять нулевую ставку налога на прибыль, она должна иметь аккредитацию и 70% профильных доходов. С 2023 года для таких доходов будут исключения.

Версия для печати

Они прописаны, в частности, в абзаце 7 пункта 5 статьи 427 НК РФ, который начнет действовать с 2023 года.

В профильные включают доходы от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ.

Но из этого правила есть много исключений.

Среди них — доходы от предоставления прав на ПО, если эти права состоят в получении банковских, финансовых услуг, в том числе:

  • услуг финансирования под уступку денежного требования;
  • услуг на рынке ценных бумаг (дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров).

Речь идет об услугах, оказываемых банками, кредитными организациями, небанковскими кредитными организациями и иными организациями.

Если у аккредитованной компании большинство именно таких доходов, то с 2023 года у нее не будет права на льготы.

Минфин также пояснил, что перечень видов доходов, которые включаются в долю 70% прописан в статьях 284 и 427 НК РФ и является исчерпывающим.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

IT-компании

С 2023 года IT-компании не учитывают доходы от прав на банковское ПО для доли 70%

Чтобы IT-компания могла платить взносы по тарифу 7,6% и применять нулевую ставку налога на прибыль, она должна иметь аккредитацию и 70% профильных доходов. С 2023 года для таких доходов будут исключения.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Читать еще