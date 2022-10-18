Мошенничество

Правительство помешает мошенникам выводить украденные деньги

Будет создан механизм информационного взаимодействия Банка России и МВД.

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Госдума в третьем чтении приняла закон о противодействии хищениям с банковских карт граждан.

С начала года с пластиковыми картами граждан было совершено уже более 72 тыс. преступлений.

Законом предполагается наладить обмен данными между ЦБ и МВД.

МВД будет передавать данные о действиях, связанных с попытками перевода денег, без согласия клиента.

ЦБ же будет предоставлять информацию о попытках совершения противоправных операций.

Сейчас банки отвечают на запросы МВД в течение 30 дней.

Если обмен информацией будет налажен, то МВД будет незамедлительно приступать к оперативно-розыскным мероприятиям.

А у следствия появится возможность заблокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела.

Это сильно усложнит преступникам поиск каналов для вывода похищенных средств.

Последнее время мошенники не только звонят, но и пишут потенциальным жертвам, и переводят деньги на карту.

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